Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров недавно выставил на продажу свой элитарный автомобиль Сhrysler Сrossfire, чтобы помочь армии – машину купили 12 июля за 1 миллион гривен. Подробнее обо всем поведал в своем Facebook сам Комаров.

"В свой день рождения я объявил благотворительный аукцион и выставил на продажу свою редкую машину. Цель – помочь ВСУ. Мы с коллегами пересмотрели сотни ставок, обзвонили реальных претендентов, отсеяли шутников и придуманные ставки и определили реальных претендентов на победу. Самую большую сумму – 1 миллион гривен – предложил не конкретный человек, а компания молодых людей из комьюнити United Invest Team. Когда я спросил, чем вы занимаетесь, ребята ответили – инвестициями. Ничего в этом не понимаю".

"Мы встретились в МРЕО для переоформления машины, и я увидел перед собой молодых, веселых, позитивных и очень интересных людей. "Что значит "зарабатываете инвестициями", "как это", – спросил я? На что мне простым и понятным языком объяснили, вкладывают деньги на бирже, в ценные бумаги, в криптовалюту. И зарабатывают на колебаниях рынка, скачках курса. Кто-то вложил тысячу долларов, кто-то 10, кто-то 100. Но они реально хорошо зарабатывают, это видно. И главное – часть заработка передают на благотворительность. Мою машину решили купить "просто так", потому что, цитирую: "мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут". Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. У каждого из нас свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы".

"Убедился в этом, даже подъезжая на оформление машины в МРЕО в ТРЦ Ретровиль. Было тревожно – этот торговый центр весной наполовину уничтожил ракетный удар. Я был первым журналистом, который приехал в 5:20 утра. Никогда не забуду "Армагеддон", который увидел. Казалось, на восстановление уйдут годы. Но прошло 4 месяца – и торговый центр работает (хоть самая пострадавшая часть еще реставрируется). В кофейнях и магазинах счастливые люди гуляют с детьми, едят, покупают новую одежду, мебель, украшения. Улыбаются. Жизнь продолжается. Живя и работая, несмотря на войну, каждая семья показывает – нас не сломать ракетными ударами. Мы все восстановим. И непременно победим и будем счастливы. Главное не забывать, благодаря кому в наших городах мир. И делать свой вклад в победу и счастливое, мирное будущее Украины".