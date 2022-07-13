Враг атаковал ракетами одно из предприятий в Запорожье
Информация о пострадавших уточняется
Фото: t.me/zoda_gov_ua / Автор невідомий
Войска российских террористов совершили ракетную атаку Запорожья. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Запорожской областной военной администрации телеграм.
"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города", - говорится в заявлении ЗОВА.
Более подробная информация будет позже.
Ранее мы сообщали, что известный украинский телеведущий
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