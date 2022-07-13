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Враг атаковал ракетами одно из предприятий в Запорожье

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Информация о пострадавших уточняется

Враг атаковал ракетами одно из предприятий в Запорожье

Фото: t.me/zoda_gov_ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Войска российских террористов совершили ракетную атаку Запорожья. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Запорожской областной военной администрации телеграм.

"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города", - говорится в заявлении ЗОВА.

Более подробная информация будет позже.

Ранее мы сообщали, что известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогой автомобиль, чтобы помочь ВСУ.

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В статье: война с Россией
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