Враг атаковал ракетами одно из предприятий в Запорожье

Войска российских террористов совершили ракетную атаку Запорожья. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Запорожской областной военной администрации телеграм.

"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города", - говорится в заявлении ЗОВА.

Более подробная информация будет позже.