Зеленский: Россия запустила по городам Украины 2960 ракет

Тактика России в войне против Украины – это террор.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле.

По его словам, первый пункт этого террора – артиллерия берет в заложники наши города.

"Российская армия организует свое наступление так, чтобы ее пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства к нашей столице, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением", - отмечает глава государства.

Он напомнил, что украинская армия выбила россиян с северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же - чтобы в прицелах их пушек и в досягаемости для систем залпового огня были обычные дома.

"Второй пункт – ракетный террор. 2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты", – отмечает Зеленский.

"Представьте обычный шоппинг-мол или школу где-то в Инчхоне или в Квандже. Как бы вы восприняли удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой? Какую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни подобных ударов? Конечно, это тактика. Тактика России, которая направлена на то, чтобы изгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", - добавил он.