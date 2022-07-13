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Количество смертей от коронавируса продолжает расти. ВОЗ призывает вернуть масочный режим

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Пандемия еще не закончилась

Количество смертей от коронавируса продолжает расти. ВОЗ призывает вернуть масочный режим

Новина українською

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, количество смертей от коронавируса продолжает расти.

Об этом сообщает Sky News.

Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от ограничений COVID после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия "еще не закончилась".

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.

"Я обеспокоен тем, что количество случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция увеличения числа смертей", - заявил он.

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В статье: война с Россией коронавирус
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Источник:
Sky News

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