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В Турции начались переговоры о разблокировании украинским портов с зерном

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Это первые переговоры Украины и России с официальными лицами ООН и Турции

В Турции начались переговоры о разблокировании украинским портов с зерном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Стамбуле начались четырехсторонние переговоры по вывозу украинского зерна с участием делегаций Украины, Турции, ООН и России.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на турецкого чиновника, пишет "Европейская правда".

Это первые переговоры Украины и России с официальными лицами ООН и Турции, направленные на то, чтобы выйти из многомесячного тупика по экспорту украинского зерна, заблокированного РФ.

Поскольку Украина является жизненно важным экспортером пшеницы и зерна, вторжение России в страну привело к резкому росту цен на продовольствие, а миллионы людей по всему миру столкнулись с голодом.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил что "мы в двух шагах от договоренности с Россией". Министр добавил, что видит лишь одну потенциальную причину, почему Россия может изменить свою позицию по поводу блокады зерна.

МИД подчеркнул, что страна выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН.

В преддверии встречи в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в которых обсудили проблемы вывоза зерна из Украины и необходимость создать коридоры в Черном море.

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