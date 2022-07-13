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В Минобороны определили, кто из женщин должен стать на военный учет

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В перечне Минобороны – 7 основных профессий и 14 специальностей

В Минобороны определили, кто из женщин должен стать на военный учет

фото из свободных источников

Новина українською

В Минобороны определили, женщины каких специальностей должны стать на военный учет.

Об этом говорится в приказе №35 ведомства.

В перечне Минобороны – 7 основных профессий и 14 специальностей:

  • Химия, химические технологии и инженерия; биология;
  • Телекоммуникации и радиотехника;
  • Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • Метрология и информационно-измерительная техника;
  • Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
  • Пищевые технологии; разработка производства и переработки продукции животноводства;
  • Обеспечение войск, вооружения и военной техники; технологии легкой промышленности;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, разработка медицинской диагностики и лечения;
  • Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена;
  • Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • Издательство и полиграфия;
  • Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Основанием для постановки на военный учет женщины есть получение этих специальностей и профессий.

В перечне также есть список специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. В частности, 35 профессий и 76 специальностей. Источник:

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В статье: война с Россией
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