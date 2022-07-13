В Минобороны определили, кто из женщин должен стать на военный учет
В перечне Минобороны – 7 основных профессий и 14 специальностей
фото из свободных источников
В Минобороны определили, женщины каких специальностей должны стать на военный учет.
Об этом говорится в приказе №35 ведомства.
В перечне Минобороны – 7 основных профессий и 14 специальностей:
- Химия, химические технологии и инженерия; биология;
- Телекоммуникации и радиотехника;
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- Метрология и информационно-измерительная техника;
- Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
- Пищевые технологии; разработка производства и переработки продукции животноводства;
- Обеспечение войск, вооружения и военной техники; технологии легкой промышленности;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, разработка медицинской диагностики и лечения;
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена;
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- Издательство и полиграфия;
- Психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Основанием для постановки на военный учет женщины есть получение этих специальностей и профессий.
В перечне также есть список специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. В частности, 35 профессий и 76 специальностей. Источник:
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