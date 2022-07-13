Северная Корея признала так называемые "ДНР" и "ЛНР"
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фото из свободных источников
Тоталитарная Северная Корея в среду, 13 июля, признала террористические группировки "ДНР" и "ЛНР."
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
"КНДР и "ДНР" договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений", — сообщают российские пропагандисты.
Также пропагандисты государства-оккупанта распространяют фото как посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль передал представительнице террористической группировки "ДНР" Ольге Макеевой "документ о признании "ДНР".
Чуть позже в посольстве КНДР в России заявили и о признании так называемой "ЛНР."
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