  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Северная Корея признала так называемые "ДНР" и "ЛНР"
В тренде

Северная Корея признала так называемые "ДНР" и "ЛНР"

Общие новости
(3 голосов)

Достойная кампания

Северная Корея признала так называемые "ДНР" и "ЛНР"

фото из свободных источников

Новина українською

Тоталитарная Северная Корея в среду, 13 июля, признала террористические группировки "ДНР" и "ЛНР."

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"КНДР и "ДНР" договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений", — сообщают российские пропагандисты.

Читайте такжеКомитет Сената поддержал резолюцию о признании рф государством-спонсором терроризма

Также пропагандисты государства-оккупанта распространяют фото как посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль передал представительнице террористической группировки "ДНР" Ольге Макеевой "документ о признании "ДНР".

Чуть позже в посольстве КНДР в России заявили и о признании так называемой "ЛНР."

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
олег донецьк Украіна (донецьк)
13.07.2022 в 17:25
у ......сегодня праздник.резервация признала резервацию.с кем поведёшься от того и наберёшься.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде