  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россиянин сдал жену полиции, которая высказывалась против войны с Украиной
В тренде

Россиянин сдал жену полиции, которая высказывалась против войны с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

По данному дело проводится проверка

Россиянин сдал жену полиции, которая высказывалась против войны с Украиной

фото из свободных источников

Новина українською

Житель подмосковного поселка обратился в полицию по неожиданному поводу, передает "Московский комсомолец".

37-летний мужчина из село Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области не сошелся взглядами со своей женой относительно "спецоперации на Украине".

Читайте такжеПетиция о замене памятника Екатерине II на скульптуру гей порно-актера в Одессе набрала необходимые голоса

По данным источника, он попросил правоохранителей принять меры к своей супруге, так как дама выражает антироссийские настроения, критикует войну в Украине и настраивает общего ребенка против властей.

По факту обращения ведутся проверки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде