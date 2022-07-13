Россиянин сдал жену полиции, которая высказывалась против войны с Украиной

Житель подмосковного поселка обратился в полицию по неожиданному поводу, передает "Московский комсомолец".

37-летний мужчина из село Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области не сошелся взглядами со своей женой относительно "спецоперации на Украине".

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По данным источника, он попросил правоохранителей принять меры к своей супруге, так как дама выражает антироссийские настроения, критикует войну в Украине и настраивает общего ребенка против властей.

По факту обращения ведутся проверки.