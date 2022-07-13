65% украинцев, которые выехали за границу из-за войны, в ближайшее время не планируют возвращаться
Такие данные опроса от ООН
Фото: konkurent.ua
Около двух третей украинцев, с началом полномасштабной войны выехавших за границу, пока не планируют возвращаться в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает "УП".
Опрос проводился среди 4900 украинцев, сейчас проживающих в Польше, Чехии, Венгрии, Молдове, Румынии и Словакии, в середине мая-середине июня.
Большинство опрошенных украинцев говорят, что хотят вернуться в Украину, когда появится такая возможность, но 65% пока планируют оставаться в той стране, где они оказались, и 9% - переехать в другую. Главным фактором, побуждающим их возвращаться, называют снижение интенсивности боевых действий.
16% опрошенных сообщили, что хотят уехать в Украину в ближайшие два месяца, но почти все – временно, чтобы увидеться с родными и друзьями или решить дела. 40% из тех, кто планирует возвращаться, собирались сделать это в течение следующего месяца, а остальные не уверены, когда именно уедут.
Планы людей существенно разнятся в зависимости от региона проживания — так, готовых возвращаться гораздо больше среди жителей Киева и западных областей, чем востока и севера.
Среди тех, кто пока планирует оставаться в той стране, что и сейчас, больше средней части людей, которые занимаются детьми или пожилыми родственниками, вместе с которыми приехали; тех, кто уехал в первые дни полномасштабной войны и проживающих в предоставленном жилье или снимающих жилье сам. Среди тех, кто намерен изменить страну пребывания - заметно больше украинцев, выехавших за границу недавно и проживающих в центрах размещения беженцев. Чаще всего такие люди хотят переехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).
70% респондентов уехали из страны вместе с кем-то, чаще всего – ближайшими родственниками, и в 90% случаев члены семьи – женщины и дети. 82% респондентов оставили в Украине минимум одного близкого члена семьи.
77% имеют высшее или профессионально-техническое образование и опыт работы.
По данным УВКБ, сейчас за пределами Украины в Европе остаются около 5,6 млн украинцев из тех 8,8 млн, которые пересекали границу на выезд после 24 февраля, а около 3,3 млн уже вернулись.
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