Запорожье. Две крылатые ракеты россиян попали в цех одного из предприятий, есть раненые
Спасатели разбирают завалы
фото из свободных источников
В результате
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", — отметил он.
Также глава ЗОВА Александр Старух заявил о том, что на месте ракетного удара в Запорожье спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.
"Две крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе Запорожья. Возник пожар.
Известно о пострадавших.
На месте происшествия работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы.
Разрушения велики. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди", – сообщил глава ЗОВА.
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