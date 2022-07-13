  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Запорожье. Две крылатые ракеты россиян попали в цех одного из предприятий, есть раненые
В тренде

Запорожье. Две крылатые ракеты россиян попали в цех одного из предприятий, есть раненые

Общие новости
(4 голосов)

Спасатели разбирают завалы

Запорожье. Две крылатые ракеты россиян попали в цех одного из предприятий, есть раненые

фото из свободных источников

Новина українською

В результате ракетного удара войск РФ по Запорожью 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", — отметил он.

Также глава ЗОВА Александр Старух заявил о том, что на месте ракетного удара в Запорожье спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.

"Две крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе Запорожья. Возник пожар.

Известно о пострадавших.

На месте происшествия работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы.

Разрушения велики. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди", – сообщил глава ЗОВА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
13.07.2022 в 19:24
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде