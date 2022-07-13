Запорожье. Две крылатые ракеты россиян попали в цех одного из предприятий, есть раненые

В результате ракетного удара войск РФ по Запорожью 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", — отметил он.

Также глава ЗОВА Александр Старух заявил о том, что на месте ракетного удара в Запорожье спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.