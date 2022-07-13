От $800 за справку: в Киеве подделывали документы о непригодности к военной службе
Преступная группа незаконно переправляла за границу украинских граждан призывного возраста
СБУ
В Киеве СБУ разоблачила преступную группу, которая незаконно переправляла за границу украинских граждан призывного возраста.
Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе.
По данным следствия, для серийного производства подделок участники схемы использовали подпольный типографский цех. Пакет фальшивых документов они оценивали от $800 до $2 тыс. в зависимости от сроков их оформления.
Правоохранители установили, что схему организовали два жителя Киева. Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои услуги.
Расчет за них злоумышленники получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли заказчикам по почте.
В ходе обысков правоохранители обнаружили у них бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Обоим организаторам схемы сообщили о подозрении.
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