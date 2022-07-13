Кулеба: Переговоров с россией по поводу завершения войны пока нет

Переговоров Украины с РФ по завершению войны пока нет из-за позиции России и продолжения агрессии против нашей страны.

Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба, его слова передает Укринформ.

"Пока нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции России и продолжения ее агрессии против нашей страны. Поэтому обсуждать нечего", - пояснил министр.

По словам Кулебы, целью Украины в войне, которую начала Россия, является освобождение своих территорий, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины.

"Это конечный пункт нашей переговорной позиции", – добавил глава МИД.