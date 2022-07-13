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Советник главы Офиса президента рассказал об учете поступающего в Украину оружия

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Советник главы Офиса президента рассказал об учете поступающего в Украину оружия

фото из свободных источников

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере написал об особенностях учета оружия, поступающего в Украину от партнеров.

"Все виды оружия, в частности дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ним – приоритет. Все "слухи" о другом – банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки", – написал Подоляк.

Отметим, что эта тема стала актуальной после того, как в нескольких американских изданиях вышли материалы об озабоченности США рисками, возникающими от снабжения партнерами оружия для Украины. Мол, возможна контрабанда.

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В статье: война с Россией
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