Советник главы Офиса президента рассказал об учете поступающего в Украину оружия

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере написал об особенностях учета оружия, поступающего в Украину от партнеров.

All the weapons received by ????????, including long-range ones, are carefully accounted and sent to the frontline. Weapons for Ukraine — a matter of survival. Its oversight — a priority. All the other "rumors" are banal ???????? propagandistic throwaways aiming to disrupt supplies...