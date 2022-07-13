Советник главы Офиса президента рассказал об учете поступающего в Украину оружия

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере написал об особенностях учета оружия, поступающего в Украину от партнеров.

All the weapons received by ????????, including long-range ones, are carefully accounted and sent to the frontline. Weapons for Ukraine — a matter of survival. Its oversight — a priority. All the other "rumors" are banal ???????? propagandistic throwaways aiming to disrupt supplies... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 13, 2022

"Все виды оружия, в частности дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ним – приоритет. Все "слухи" о другом – банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки", – написал Подоляк.

Отметим, что эта тема стала актуальной после того, как в нескольких американских изданиях вышли материалы об озабоченности США рисками, возникающими от снабжения партнерами оружия для Украины. Мол, возможна контрабанда.