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В россии заговорили о готовности продлить контракт по транзиту газа через Украину

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Нынешний контракт рассчитан до 2024 года

В россии заговорили о готовности продлить контракт по транзиту газа через Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В российском МИДе внезапно заговорили о готовности продлить контракт по транзиту газа через Украину после его окончания в 2024 году.

Об этом пишет коммерсантЪ.

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил:

"ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в России будет готова рассмотреть, среди других вариантов, возможность продолжения украинского транзита".

Тем временем на фоне полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Киев предложил Соединенным Штатам соглашение о поставках сжиженного природного природного газа. газа по схеме лендлиза.

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В статье: война с Россией
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