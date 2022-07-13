С 24 февраля 101 украинский спортсмен погиб на фронте
Всего же более 3-х тысяч наших спортсменов защищают нашу страну
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире телеканала Прямий рассказал, сколько на данный момент профессиональных спортсменов защищают Украину.
По словам министра, сейчас более 3-х тысяч наших спортсменов защищают нашу страну.
Из них 101 человек, к сожалению, уже погиб. Еще 22 человека находятся в плену. И еще трое раненых на данный момент.
Читайте такжеПрезидент МОК приехал в Украину. Он посетил разрушенный россиянами спорткомплекс Авангард
Также Гутцайт заявил, что на дынный момент в результате военных действий разрушено 111 различных спортивных объектов на сумму примерно 160 млн долларов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеканал Прямий
Популярное сейчас
- Ювентус бесплатно забрал ди Марию и Погба, Стерлинг уже в Челси. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Элина Свитолина опубликовала фото на берегу моря
- Ярмоленко - фанатам Аль-Айна: Я обещаю вам биться за эту футболку
- Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
Новости по теме
- 19:50 Украинские Гутцайт: Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут россияне или белорусы
- 17:20 Украинские Министр молодежи и спорта рассказал, сколько молодёжных центров разрушили, повредили и оккупировали россияне
- 10:05 Украинские Гутцайт: На войне против россии погибло более 50 украинских спортсменов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти