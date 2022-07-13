С 24 февраля 101 украинский спортсмен погиб на фронте

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире телеканала Прямий рассказал, сколько на данный момент профессиональных спортсменов защищают Украину.

По словам министра, сейчас более 3-х тысяч наших спортсменов защищают нашу страну.

Из них 101 человек, к сожалению, уже погиб. Еще 22 человека находятся в плену. И еще трое раненых на данный момент.

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Также Гутцайт заявил, что на дынный момент в результате военных действий разрушено 111 различных спортивных объектов на сумму примерно 160 млн долларов.