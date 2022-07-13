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В Турции завершились переговоры по "зерновому коридору"

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В Турции завершились переговоры по "зерновому коридору"

Минобороны Турции

Новина українською

Переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок, проходившие сегодня, 13 июля, в Турции, завершились.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.

Они были закрытыми для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи

Переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН. Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.

Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту зерна на международный рынок.

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В статье: война с Россией
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