В Турции завершились переговоры по "зерновому коридору"
Результатов заседания пока нет
Минобороны Турции
Переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок,
Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.
Они были закрытыми для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи
Переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН. Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.
Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту зерна на международный рынок.
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askerî heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı’nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi. https://t.co/OAPoFXp7ft— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2022
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