Официально: Украина разорвала дипотношения с КНДР после признания так называемых "Л/ДНР"

Украина решила разорвать дипломатические отношения с Северной Кореей в ответ на признание ею так называемой независимости квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР" .

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины на его сайте.

"Рассматриваем это решение (признание "Л/ДНР") как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины. В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой", - сказано в заявлении.

Также данное решение прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: