Официально: Украина разорвала дипотношения с КНДР после признания так называемых "Л/ДНР"
Уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР
фото из свободных источников
Украина решила разорвать дипломатические отношения с Северной Кореей в ответ на признание ею
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины на его сайте.
"Рассматриваем это решение (признание "Л/ДНР") как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.
Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.
В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой", - сказано в заявлении.
Также данное решение прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:
"Обращение России в КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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