Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в среду объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает местное издание HVG.

Цель чрезвычайной ситуации, по его словам, - "подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".

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По словам Гуйяша, стало ясно, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит на три месяца.

Венгерский премьер Виктор Орбан в среду собрал внеочередное заседание правительства по обсуждению "европейского энергетического кризиса". На нем было принято решение о введении чрезвычайной ситуации.

Напомним, в конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайном положении из-за войны в Украине.