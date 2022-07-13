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Глава Роскосмоса Рогозин может стать кремлевским куратором по Донбассу

Общие новости
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Главный российский космонавт

Глава Роскосмоса Рогозин может стать кремлевским куратором по Донбассу

фото из свободных источников

Новина українською

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может в скором времени получить работу в администрации президента РФ. Его могут назначить кремлевским куратором по Донбассу.

Об этом сообщает оппозиционное издание "Медуза".

По информации журналистов, Рогозин может занять пост главы администрации президента. С 2016 года эту должность занимает Антон Вайно.

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При этом не исключается, что Рогозин может стать помощником Владимира Путина, в таком случае он получит должность кремлевского куратора так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Российские источники в комментарии СМИ подтверждают, что Рогозин нравится Путину и тот готов дать ему даже вице-премьерскую должность.

"Президент его любит - и давно", - сказал один из источников.

Рогозин отличается своими "патриотическими" выражениями из-за чего, по данным СМИ, находится в фаворе у главы Кремля. В частности, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Рогозин неоднократно угрожал ядерным оружием.

В своем Twitter он пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску за то, что он передает украинским военным оборудованием спутникового интернета Starlink.

Также Рогозин угрожал Болгарии, Румынии и Черногории ракетным ударом из-за то, что эти страны закрыли небо для самолета главы МИД Сергея Лаврова.

Кроме того, он неоднократно в публичном пространстве оскорблял президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников и политиков.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
14.07.2022 в 00:14
Если кто не в курсе, это тот самый клоун, который любил зиговать в свое время, потом бросил националистическое Белое братство, подался в политику, набрал вес, буквально, причем настолько, что застрял в танке (залез и не мог вылезти), чтобы вытащить тело, пришлось снять часть боекомплекта, два техника его тянули сверху за руки и третий подталкивал снизу. Затем, во главе роскосмоса, обидевшись на американцев, заявлял, пусть они астронавтов на батутах запускают, когда Фалькон полетел в пилотируемой версии, Маск заявил "батут работает"))) ОЧЕНЬ много фейлил в своем аккаунте в Твиттер, пока его там не забанили. Во время, когда Маск успешно начал эксплуатировать грузовую версию Фалькона и активно строил пилотируемую, этот клоун, наверное в качестве контраргумента, сочинил, спел, записал и залил на офф.сайт Роскосмоса (!) свои песни. Короче, уматовый шут.
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