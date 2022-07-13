Глава Роскосмоса Рогозин может стать кремлевским куратором по Донбассу
Главный российский космонавт
фото из свободных источников
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может в скором времени получить работу в администрации президента РФ. Его могут назначить кремлевским куратором по Донбассу.
Об этом сообщает оппозиционное издание "Медуза".
По информации журналистов, Рогозин может занять пост главы администрации президента. С 2016 года эту должность занимает Антон Вайно.
При этом не исключается, что Рогозин может стать помощником Владимира Путина, в таком случае он получит должность кремлевского куратора так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Российские источники в комментарии СМИ подтверждают, что Рогозин нравится Путину и тот готов дать ему даже вице-премьерскую должность.
"Президент его любит - и давно", - сказал один из источников.
Рогозин отличается своими "патриотическими" выражениями из-за чего, по данным СМИ, находится в фаворе у главы Кремля. В частности, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Рогозин неоднократно угрожал ядерным оружием.
В своем Twitter он пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску за то, что он передает украинским военным оборудованием спутникового интернета Starlink.
Также Рогозин угрожал Болгарии, Румынии и Черногории ракетным ударом из-за то, что эти страны закрыли небо для самолета главы МИД Сергея Лаврова.
Кроме того, он неоднократно в публичном пространстве оскорблял президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников и политиков.
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