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В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза украинского зерна

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На следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы согласовать все детали

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза украинского зерна

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути. Его слова передает Anadolu.

"На четырехсторонней встрече была достигнута договоренность по техническим вопросам, например совместный контроль в точках выхода из порта и прибытие и обеспечение навигационной безопасности на маршрутах пересадки", - сказал Акар.

По его словам, на следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соответствующее соглашение.

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с должностными лицами ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

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В статье: война с Россией
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