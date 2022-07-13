В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза украинского зерна

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути. Его слова передает Anadolu.

"На четырехсторонней встрече была достигнута договоренность по техническим вопросам, например совместный контроль в точках выхода из порта и прибытие и обеспечение навигационной безопасности на маршрутах пересадки", - сказал Акар.

По его словам, на следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соответствующее соглашение.

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с должностными лицами ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.