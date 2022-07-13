Число убитых российскими ракетами в Часовом Яру возросло до 48 человек

Число погибших в результате ракетного удара российских войск по городу Часов Яр Донецкой области возросло до 48-ми. Об этом в Телеграме сообщила ГСЧС.

"По состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего человека. Всего обнаружено тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек" , – говорится в сообщении.

В спасательной службе отметили, что работы продолжаются.

Напомним, что вечером 9 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру, в результате чего были полностью разрушены два подъезда.