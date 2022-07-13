Возле админграницы с Крымом взорвался очередной склад оккупантов
Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает
фото из свободных источников
На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.
"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.
Напомним, ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом, все они уничтожены.
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