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Возле админграницы с Крымом взорвался очередной склад оккупантов

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Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает

Возле админграницы с Крымом взорвался очередной склад оккупантов

фото из свободных источников

Новина українською

На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

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"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.

Напомним, ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом, все они уничтожены.

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В статье: война с Россией
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