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Зеленский: В переговорах по "зерновым коридорам" есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с ООН

Общие новости
(2 голосов)

Ожидается, что договор о транзите зерна будет подписан на следующей неделе

Зеленский: В переговорах по "зерновым коридорам" есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с ООН

ОП

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении рассказал о том, как прошли переговоры в Стамбуле по морским коридорам для экспорта украинского зерна.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру.

Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", - сказал Зеленский.

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с должностными лицами ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.07.2022 в 22:36
Орки скоро сокирами почнуть кидатись, а всі сикають перед ними.
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