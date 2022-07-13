За тринадцатое июля ВСУ артиллерийскими ударами уничтожили пять российских складов с оружием
HIMARS в работе
фото з відкритих джерел
За среду, тринадцатое июля, ВСУ уничтожили пять складов с российским оружием на временно оккупированных украинских территориях.
- Луганск. Минус БК
- Чернобаевка, Херсон. Минус БК
- Макеевка, Донбасс. Минус БК
- Чаплинка (район), Херсон. Минус БК
- Горловка, Донбасса. Минус БК
Освободительная война продолжается.
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Источник:Ukraine NOW
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