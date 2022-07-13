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За тринадцатое июля ВСУ артиллерийскими ударами уничтожили пять российских складов с оружием

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HIMARS в работе

За тринадцатое июля ВСУ артиллерийскими ударами уничтожили пять российских складов с оружием

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

За среду, тринадцатое июля, ВСУ уничтожили пять складов с российским оружием на временно оккупированных украинских территориях.

  1. Луганск. Минус БК
  2. Чернобаевка, Херсон. Минус БК
  3. Макеевка, Донбасс. Минус БК
  4. Чаплинка (район), Херсон. Минус БК
  5. Горловка, Донбасса. Минус БК

Освободительная война продолжается.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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