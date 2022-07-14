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Россияне в очередной раз обстреляли Николаев, есть попадания в гражданские объекты

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На месте уже работают спасатели

Россияне в очередной раз обстреляли Николаев, есть попадания в гражданские объекты

Миколаїв, ілюстраційне фото - Getty Images

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В ночь на четверг, 14 июля, россияне нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, оккупанты попали в ряд гражданских объектов. Информации о жертвах пока нет.

"На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Прошу не публиковать фото и видео с обстрелов до появления официальной информации. Детальнее о последствиях обстрелов сообщу позже", - подытожил Сенкевич.

Заметим, что 12 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Тогда после обстрела в городе обнаружили 24 воронки от ракет. В результате обстрела пострадали 12 человек.

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В статье: война с Россией
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