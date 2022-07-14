ВСУ отбили штурмовые действия россиян на Славянском и Бахмутском направлениях

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за 14 июля сообщает, что Украинская Армия отбила наступление россиян на Курульку на Славянском направлении, заставив их отойти.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили штурмовые действия врага в направлении Кодемы и Вершины.

В то же время россияне наступают на Верхнекаменское на Краматорском направлении, боевые действия здесь продолжаются.

Как сообщается в сводке, частичный успех россияне имели у Каменки (Запорожское направление), где их действия поддерживала авиация. Также авиационные удары нанесены неподалеку от Авдеевки, на Бахмутском и Краматорском направлениях. Россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ по всей линии фронта на востоке и юге страны.