ВСУ отбили штурмовые действия россиян на Славянском и Бахмутском направлениях
Но враг имел частичный успех в Запорожской области
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за 14 июля сообщает, что Украинская Армия отбила наступление россиян на Курульку на Славянском направлении, заставив их отойти.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили штурмовые действия врага в направлении Кодемы и Вершины.
В то же время россияне наступают на Верхнекаменское на Краматорском направлении, боевые действия здесь продолжаются.
Как сообщается в сводке, частичный успех россияне имели у Каменки (Запорожское направление), где их действия поддерживала авиация. Также авиационные удары нанесены неподалеку от Авдеевки, на Бахмутском и Краматорском направлениях. Россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ по всей линии фронта на востоке и юге страны.
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