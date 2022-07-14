  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Харьков, Краматорск, Бахмут, Зеленодольск и другие города: россияне нанесли массированный ракетный удар
В тренде

Харьков, Краматорск, Бахмут, Зеленодольск и другие города: россияне нанесли массированный ракетный удар

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Орки такие орки

Харьков, Краматорск, Бахмут, Зеленодольск и другие города: россияне нанесли массированный ракетный удар

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тревога и громкие взрывы раздавались в ночь с 13 на 14 июля в Харькове. Также в городе было замечено несколько пожаров. В социальных сетях сообщают, что взрывы в городе уже слышали, но о последствиях информации пока нет.

Также армия рф нанесла ракетный авиаудар по промышленной зоне Краматорска. Мэр города Александр Гончаренко призывает жителей не покидать укрытий.

"Тревожное утро. Авиаракетные удары по Краматорской промышленной зоне. Есть отсутствие электроснабжения в некоторых частях города. Опасность не миновала, находитесь в укрытии!"

российско-оккупационные войска 13 июля обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" город Бахмут Донецкой области. В результате удара один гражданский человек погиб, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"россияне снова попали в частный сектор, снаряды Урагана повредили около 8 домов. Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности. Единственный способ уберечься – это эвакуация".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также сообщил о ракетных и авиационных обстрелах в исполнении россиян по населенным пунктам Луганщины и Донбасса.

Враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали Великая Костромка и Зеленодольск. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Читайте такжеРоссияне в очередной раз обстреляли Николаев, есть попадания в гражданские объекты

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валентин Резниченко Павел Кириленко Сергей Гайдай Александр Гончаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде