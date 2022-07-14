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Премьер-министр Чехии рассказал, будут ли в 7-м пакете санкций от ЕС ограничения на российский газ

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Премьер-министр Чехии рассказал, будут ли в 7-м пакете санкций от ЕС ограничения на российский газ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в седьмом пакете антироссийских санкций не будет ограничений на импорт газа. Об этом сообщает издание Reuters. Да, ЕС готовит седьмой пакет санкций, но уже понятно, что он не будет ограничивать импорт газа из россии, так как слишком многие страны-члены Европейского союза не успевают адаптироваться к этому лимиту.

Еврокомиссия уже заканчивает работу над новым санкционным пакетом, в нем должен быть запрет на импорт золота и расширение списка запрещенных для экспорта в россию товаров двойного назначения, говорит Фиала:

"Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Безусловно, проблематично включить в санкции энергетику, потому что нужно придерживаться правила, что санкции должны больше влиять на россию, чем на страны, которые вводят санкции. Я думаю, что газа в новом пакете быть не должно, потому что ряд стран зависят от российского газа".

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В статье: война с Россией
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Источник:
reuters.com

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