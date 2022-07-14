Более 30 тысяч к концу августа – российская федерация начала т.н. "добровольческую мобилизацию"
Это в их стиле
Getty Images / Global Images Ukraine
Власти россии, вероятно, инициировали "добровольческую мобилизацию", приказав каждому из 85 субъектов федерации (регионы и важнейшие города страны) сформировать хотя бы один добровольческий батальон для участия в войне с Украиной.
Об этом сообщает в своей новой сводке за 13 июля американский Институт изучения войны. Его эксперты подсчитали, что таким образом руководство россии может попытаться мобилизовать до 34 тыс. новых военнослужащих на конец августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одно формирование численностью 400 человек. Предполагается, что орки пройдут месячную подготовку перед отправкой в Украину.
К примеру, в москве сформирован так называемый "собянинский полк", куда набирают наемников для войны в Украине. Им обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц, сообщает "Медуза".
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