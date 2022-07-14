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Плюс триста двухсотых россиян и два сбитых самолета оккупантов. Опубликованы потери россиян за 13 июля

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Плюс триста двухсотых россиян и два сбитых самолета оккупантов. Опубликованы потери россиян за 13 июля

Генеральний штаб ЗСУ

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Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07:

  • личного состава – около 37870 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1667 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 840 (+1) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средства ПВО – 109 (+0) ед,
  • самолетов – 219 (+2) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
  • крылатые ракеты – 155 (+0),
  • корабли /катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16) ед,
  • специальная техника – 67 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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