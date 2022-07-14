Плюс триста двухсотых россиян и два сбитых самолета оккупантов. Опубликованы потери россиян за 13 июля
Урожайный день!
Генеральний штаб ЗСУ
Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07:
- личного состава – около 37870 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1667 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 840 (+1) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средства ПВО – 109 (+0) ед,
- самолетов – 219 (+2) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16) ед,
- специальная техника – 67 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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