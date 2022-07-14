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россияне попали в отель и ТЦ в центре города: подробности относительно утренних взрывов в Николаеве

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Орки будут гореть в аду

россияне попали в отель и ТЦ в центре города: подробности относительно утренних взрывов в Николаеве

Сенкевич Telegram-канал

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Утром 14 июля в Николаеве раздались взрывы. Мэр Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким сообщили, что российские войска попали в ряд гражданских объектов в городе.

Ударная волна и обломки повредили здание в центре города. Так, повреждена гостиница "Николаев" и здание торгового центра напротив. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

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Предварительно оккупанты выпустили 9 ракет по городу из зенитно-ракетной системы С-300. Кроме гостиницы и ТЦ, повреждены два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры. Один человек ранен.

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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