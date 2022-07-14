Данилов: россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста
А HIMARS`ы ж могут пролететь мимо их обороны?
Радио НВ
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ рассказал, что российские оккупанты начали очень тщательно охранять Крымский мост.
"Они постоянно находятся в состоянии напряжения сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят обучение. Количество ПВО, которое поставили для охраны этого объекта – просто бешеное".
"Они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска. Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели – россияне считали, что у нас нет войска, нет воли, не будет попыток защищать нашу страну".
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