Данилов: россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ рассказал, что российские оккупанты начали очень тщательно охранять Крымский мост.

"Они постоянно находятся в состоянии напряжения сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят обучение. Количество ПВО, которое поставили для охраны этого объекта – просто бешеное".

"Они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска. Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели – россияне считали, что у нас нет войска, нет воли, не будет попыток защищать нашу страну".