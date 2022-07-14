СБУ: Оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, получаемого ВСУ

российские оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, получаемого Вооруженными силами Украины. У врага массово горят танки, но с той техникой, что имеют захватчики, попасть в ответ – сложно. Об этом свидетельствует новый разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант своей жене.