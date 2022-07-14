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СБУ: Оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, получаемого ВСУ

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СБУ: Оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, получаемого ВСУ

СБУ

Новина українською

российские оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, получаемого Вооруженными силами Украины. У врага массово горят танки, но с той техникой, что имеют захватчики, попасть в ответ – сложно. Об этом свидетельствует новый разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.

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"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант своей жене.

Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но орк исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
СБУ

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