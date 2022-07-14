Россияне нанесли ракетный удар по Виннице, есть жертвы

В четверг, 14 июля, россия нанесла ракетный удар по Виннице. Местные жители сообщают о нескольких взрывах.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в результате удара есть погибшие и раненные.

Как сообщили в Национальной полиции, предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

Заметим, что ранним утром россияне нанесли удар по Николаеву, также был удар по Краматорску. В среду, 13 июля, российские ракеты прилетели в Запорожье.