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ЕС не будет признавать паспорта, которые рф раздает украинцам по упрощенной процедуре

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Больше решений против россии!

ЕС не будет признавать паспорта, которые рф раздает украинцам по упрощенной процедуре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соответствующее заявление сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европейском Союзе отказались признать российские паспорта, которые государство-агрессор будет выдавать украинцам по упрощенной процедуре. Такие действия россии считаются нарушением суверенитета Украины.

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"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру получения гражданства россии для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной россии. ЕС не признает эти паспорта".

Также напомним, что в ЕС осудили указы владимира путина от 25 и 30 мая, упрощающие предоставление российского гражданства и выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей.

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В статье: война с Россией Европейский союз
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Источник:
consilium.europa.eu

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