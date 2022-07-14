ЕС не будет признавать паспорта, которые рф раздает украинцам по упрощенной процедуре

Соответствующее заявление сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европейском Союзе отказались признать российские паспорта, которые государство-агрессор будет выдавать украинцам по упрощенной процедуре. Такие действия россии считаются нарушением суверенитета Украины.

"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру получения гражданства россии для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной россии. ЕС не признает эти паспорта".

Также напомним, что в ЕС осудили указы владимира путина от 25 и 30 мая, упрощающие предоставление российского гражданства и выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей.