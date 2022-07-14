ЕС не будет признавать паспорта, которые рф раздает украинцам по упрощенной процедуре
Больше решений против россии!
Getty Images / Global Images Ukraine
Соответствующее заявление сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европейском Союзе отказались признать российские паспорта, которые государство-агрессор будет выдавать украинцам по упрощенной процедуре. Такие действия россии считаются нарушением суверенитета Украины.
"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру получения гражданства россии для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной россии. ЕС не признает эти паспорта".
Также напомним, что в ЕС осудили указы владимира путина от 25 и 30 мая, упрощающие предоставление российского гражданства и выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей.
The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2022
The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s
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