ЕС не будет признавать паспорта, которые рф раздает украинцам по упрощенной процедуре

Соответствующее заявление сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европейском Союзе отказались признать российские паспорта, которые государство-агрессор будет выдавать украинцам по упрощенной процедуре. Такие действия россии считаются нарушением суверенитета Украины.

Также напомним, что в ЕС осудили указы владимира путина от 25 и 30 мая, упрощающие предоставление российского гражданства и выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.



The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s