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ВСУ денацифицировали полковника-десантника, также подтверждена смерть еще двух орков того же звания

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Земля стекловатой! Хотя, нет, они не погибли – они просто "отрицательно живы"

ВСУ денацифицировали полковника-десантника, также подтверждена смерть еще двух орков того же звания

Фото из открытых источников

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ВСУ денацифицировали и демилитаризировали заместителя командира 106 Тульской воздушно-десантной дивизии по вооружению полковника максима кудрина.

Также в Украине погибли командир дивизии из Волгограда и его заместитель. Уничтожен командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник алексей горобец, об этом сообщают рос"СМИ" со ссылкой на жену офицера.

Для подтверждения личности погибшего оккупанта потребовался тест ДНК. Также был уничтожен его заместитель, полковник алексей аврамченко.

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В статье: война с Россией
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