  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)
В тренде

Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)

Общие новости
(1 голосов)

Зеленский назвал Россию страной-убийцей

Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В результате ракетного удара россиян по центру Винницы в четверг, 14 июля, уже известно о 12 погибших. Еще 25 получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС. Ранее сообщалось о двух погибших, среди которых есть ребенок.

Ранее ракеты попали в офисное здание в центре города, от взрывной волны пострадали жилые дома и Дом офицеров. В местах попадания возник пожар, в частности, горят несколько десятков автомобилей.

На удар уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – написал Зеленский на своей странице.

Между тем, российские пропагандисты, публикуя кадры из Винницы, заявляют, что ракеты попали в воинскую часть в Гайсине, который расположен в 80 километрах от областного центра.

Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено) - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Винница
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде