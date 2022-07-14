Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)

В результате ракетного удара россиян по центру Винницы в четверг, 14 июля, уже известно о 12 погибших. Еще 25 получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС. Ранее сообщалось о двух погибших, среди которых есть ребенок.

Ранее ракеты попали в офисное здание в центре города, от взрывной волны пострадали жилые дома и Дом офицеров. В местах попадания возник пожар, в частности, горят несколько десятков автомобилей.

На удар уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – написал Зеленский на своей странице.

Между тем, российские пропагандисты, публикуя кадры из Винницы, заявляют, что ракеты попали в воинскую часть в Гайсине, который расположен в 80 километрах от областного центра.