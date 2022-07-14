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Минобороны Британии: рф не добилась успехов на Донбассе за последние дни и теряет наступательный импульс

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Минобороны Британии: рф не добилась успехов на Донбассе за последние дни и теряет наступательный импульс

Defence Intelligence

Новина українською

По информации Министерства обороны Великобритании, за последние три дня российские оккупационные войска на Донбассе не добились никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять наступательный импульс.

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В сводке британского ведомства говорится о том, что войска россии продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту и кое-где прибегают к пробным наступательным маневрам небольшими группами численностью уровня рот и взводов.

Однако за последние 72 часа они не достигли значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, который имели после взятия Лисичанска, говорится в сообщении. Устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если они не используются в подавляющей массе, чего россия пока не в состоянии сделать.

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В статье: война с Россией
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