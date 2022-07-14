Жертв могло быть еще больше. Украинская ПВО сбила несколько ракет рф Калибр, летевших на Винницу
Рашисты – твари
ДСНС
В Виннице утром 14 июля были взрывы и пожары в результате ракетного удара россиян по центру города, на данный момент известно о 17 погибших и 25 раненых, также сгорело 25 автомобилей, повреждены дома.
Около 90 граждан обратились за помощью в медицинские заведения, при этом около полусотни – в тяжелом состоянии.
Глава Винницкой области Сергей Борзов отметил, что украинская ПВО сбила над областью 4 ракеты. При этом Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о том, что 3 российских ракеты попали в здание с офисными помещениями.
Рашисты ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.
Ракетным ударом в Виннице зацепило диагностическую клинику (одноэтажка). Предварительно, все те, кто был внутри – погибли, однако информация все еще уточняется.
Популярное сейчас
- Плюс триста двухсотых россиян и два сбитых самолета оккупантов. Опубликованы потери россиян за 13 июля
- "Меня беспокоит эта тема". Бразилец Зари сделал сделал тату с флагом Украины
- Трансфер Стерлинга, новый клуб Ярмоленко и уход Кучера. Главные новости за среду, 13 июля
- ВСУ ликвидировали командира батальона 80-го танкового полка россиян
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО