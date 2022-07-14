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Жертв могло быть еще больше. Украинская ПВО сбила несколько ракет рф Калибр, летевших на Винницу

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Рашисты – твари

Жертв могло быть еще больше. Украинская ПВО сбила несколько ракет рф Калибр, летевших на Винницу

ДСНС

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В Виннице утром 14 июля были взрывы и пожары в результате ракетного удара россиян по центру города, на данный момент известно о 17 погибших и 25 раненых, также сгорело 25 автомобилей, повреждены дома.

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Около 90 граждан обратились за помощью в медицинские заведения, при этом около полусотни – в тяжелом состоянии.

Глава Винницкой области Сергей Борзов отметил, что украинская ПВО сбила над областью 4 ракеты. При этом Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о том, что 3 российских ракеты попали в здание с офисными помещениями.

Рашисты ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.

Ракетным ударом в Виннице зацепило диагностическую клинику (одноэтажка). Предварительно, все те, кто был внутри – погибли, однако информация все еще уточняется.

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В статье: война с Россией
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