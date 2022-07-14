Информация о "контрабанде оружия" – пропаганда россии. На Западе заявили, что доверяют Украине

россия положила начало интенсивной кампании дезинформации против Украины. Об этом заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано в комментарии Укринформу.

"Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация осуществляет такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел России, является такой массированной пропагандой и обычной ложью".

"Наша помощь является объектом жесткого контроля и защитных мер, в том числе в то время, когда она уже была поставлена. Это включает в себя мониторинг использования такого оборудования с учетом международных норм по соблюдению прав человека и гуманитарного права, а также возможность регулярного информирования и /или проверки на местах текущего состояния этого оборудования, когда это необходимо, и когда это позволяют сделать сложившиеся условия. У нас нет причин не доверять Правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии".

В НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, получаемого от союзников в рамках реализации права на самооборону от российской агрессии. Это следует из комментария официального представителя Альянса на статью, опубликованную Financial Times с заголовком "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной":

"Союзники из НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны. Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников".

Напомним, в резонансном интервью конгрессвумен Виктория Спартц отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.