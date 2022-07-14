Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице
россия совершила очередное преступление
Фото: ДСНС
Украинская журналистка Влада Седан, которая также является женой футболиста национальной команды и "Манчестер Сити" Александра Зинченко отреагировала на ракетные удары россии по родной Виннице.
"Сегодня россия обстреляла ракетами мой родной город Винницу. Ракеты попали в центральную часть города. Пострадали мирные простые люди и дети. россия - террористическая страна!", - написала Седан в своем Instagram.
Читайте также"Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык
Гневно отреагировали и два игрока национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Руслан Малиновский. Напомним, что Виктор вырос и начинал играть в футбол именно в этом городе.
Популярное сейчас
- Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)
- Плюс триста двухсотых россиян и два сбитых самолета оккупантов. Опубликованы потери россиян за 13 июля
- Малиновский вновь отметился дублем в спарринге за Аталанту
- ВСУ ликвидировали командира батальона 80-го танкового полка россиян
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова