  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице
В тренде

Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице

Общие новости
(1 голосов)

россия совершила очередное преступление

Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице

Фото: ДСНС

Новина українською

Украинская журналистка Влада Седан, которая также является женой футболиста национальной команды и "Манчестер Сити" Александра Зинченко отреагировала на ракетные удары россии по родной Виннице.

Читайте такжеЖертв могло быть еще больше. Украинская ПВО сбила несколько ракет рф Калибр, летевших на Винницу

"Сегодня россия обстреляла ракетами мой родной город Винницу. Ракеты попали в центральную часть города. Пострадали мирные простые люди и дети. россия - террористическая страна!", - написала Седан в своем Instagram.

Читайте также"Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык

Гневно отреагировали и два игрока национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Руслан Малиновский. Напомним, что Виктор вырос и начинал играть в футбол именно в этом городе.

Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице - изображение 1Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице - изображение 2
Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице - изображение 3

Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице - изображение 4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Руслан Малиновский Виктор Цыганков война с Россией Влада Седан Винница
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде