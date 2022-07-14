Влада Седан и два игрока сборной отреагировали на российский террор в Виннице

Украинская журналистка Влада Седан, которая также является женой футболиста национальной команды и "Манчестер Сити" Александра Зинченко отреагировала на ракетные удары россии по родной Виннице.

"Сегодня россия обстреляла ракетами мой родной город Винницу. Ракеты попали в центральную часть города. Пострадали мирные простые люди и дети. россия - террористическая страна!", - написала Седан в своем Instagram.

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Гневно отреагировали и два игрока национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Руслан Малиновский. Напомним, что Виктор вырос и начинал играть в футбол именно в этом городе.