Число жертв от ракетного удара по Виннице достигло 20. Раненых около 100

Число погибших в результате ракетного удара россиян по центру Винницы в четверг, 14 июля, снова увеличилось. Как сообщает заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сейчас известно о 20 погибших. Еще более 90 человек получили ранения.

Сообщается, что россияне нанесли удар ракетами Калибр, отклонение которых от заданной цели, как утверждают россияне, составляет 2-4 метра. То есть удар россиян по офисному зданию и Дому офицеров (концертному залу) был совершенно осознанным.

Ранее сообщалось, что еще четыре ракеты над Винницкой областью были сбиты системой ПВО.

Комментируя удар по Виннице, Президент Зеленский назвал россию страной-убийцей. А российские пропагандистские сми, опубликовав фото из Винницы, поспешили сообщить об ударе по воинской части в Гайсине, расположенном в 80 километрах от областного центра.