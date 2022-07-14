Число жертв от ракетного удара по Виннице достигло 20. Раненых около 100
Известно, какими ракетами был нанесен удар
Число погибших в результате ракетного удара россиян по центру Винницы в четверг, 14 июля, снова увеличилось. Как сообщает заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сейчас известно о 20 погибших. Еще более 90 человек получили ранения.
Сообщается, что россияне нанесли удар ракетами Калибр, отклонение которых от заданной цели, как утверждают россияне, составляет 2-4 метра. То есть удар россиян по офисному зданию и Дому офицеров (концертному залу) был совершенно осознанным.
Ранее сообщалось, что еще четыре ракеты над Винницкой областью были сбиты системой ПВО.
Комментируя удар по Виннице, Президент Зеленский назвал россию страной-убийцей. А российские пропагандистские сми, опубликовав фото из Винницы, поспешили сообщить об ударе по воинской части в Гайсине, расположенном в 80 километрах от областного центра.
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