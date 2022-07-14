Украинская певица заявила, что часть ее команды пострадала во время атаки на Винницу
Один человек погиб.
ДСНС
Ракетный удар рашистов по Виннице уже унес жизни десятков людей.
Успели отреагировать на это событие и Влада Седан с игроками украинской сборной, которые снова напомнили миру, что рф - страна-террорист.
Певица ROXOLANA также сообщила, что часть ее команды пострадала во время прилета.
Сегодня должен был состояться концерт в Доме офицеров, куда и приехали музыканты.
Позже девушка добавила, что один человек все же скончался, а второй - сражается за жизнь.
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