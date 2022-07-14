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Украинская певица заявила, что часть ее команды пострадала во время атаки на Винницу

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Один человек погиб.

Украинская певица заявила, что часть ее команды пострадала во время атаки на Винницу

ДСНС

UA-Футбол
Новина українською

Ракетный удар рашистов по Виннице уже унес жизни десятков людей.

Успели отреагировать на это событие и Влада Седан с игроками украинской сборной, которые снова напомнили миру, что рф - страна-террорист.

Певица ROXOLANA также сообщила, что часть ее команды пострадала во время прилета.

Сегодня должен был состояться концерт в Доме офицеров, куда и приехали музыканты.

Позже девушка добавила, что один человек все же скончался, а второй - сражается за жизнь.

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В статье: война с Россией
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