Украинская певица заявила, что часть ее команды пострадала во время атаки на Винницу

Ракетный удар рашистов по Виннице уже унес жизни десятков людей.

Успели отреагировать на это событие и Влада Седан с игроками украинской сборной, которые снова напомнили миру, что рф - страна-террорист.

Певица ROXOLANA также сообщила, что часть ее команды пострадала во время прилета.

Сегодня должен был состояться концерт в Доме офицеров, куда и приехали музыканты.

Позже девушка добавила, что один человек все же скончался, а второй - сражается за жизнь.