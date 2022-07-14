Залужный ответил на упреки СМИ: Украина не допустит попадания оружия в руки террористов
Главнокомандующий ВСУ провел разговор с американским коллегой
Генштаб ЗСУ
На днях авторитетная газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания поставляемого в Украину оружия. Западные союзники вроде бы опасаются, что преступные группировки контрабандой вывозят оружие из страны на черный рынок Европы.
Авторы статьи со ссылкой на собственные источники утверждали, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-либо форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки поставляемого в Украину оружия.
Комментировать публикацию косвенно пришлось Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Он сообщил о своем разговоре с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и заверил, что Украина делает все должное для контроля над оружием, которое поставляют союзники:
"Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов".
Залужный также проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке: "Указал, что противник продолжает сосредоточивать свои усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледар. Нам удается отбивать массированные атаки противника. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории".
По словам Главнокомандующего ВСУ, генерал Милли отметил эффективность работы украинских ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS.
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