россия продолжает готовить "референдум" в оккупированных регионах Запорожской области

Оккупанты планируют провести "референдум" по вхождению Запорожской области в состав России уже осенью, предположительно в первой половине сентября.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на слова члена оккупантской "региональной администрации" Владимира Рогова.

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"Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - заявил Рогов.

Напомним, что ранее СМИ все чаще писали, что так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Россия планирует провести 11 сентября – в день единого голосования в РФ.