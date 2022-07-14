россия продолжает готовить "референдум" в оккупированных регионах Запорожской области
Вероятно, действо пройдет в первой половине сентября
Скрин: unian.net
Оккупанты планируют провести "референдум" по вхождению Запорожской области в состав России уже осенью, предположительно в первой половине сентября.
Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на слова члена оккупантской "региональной администрации" Владимира Рогова.
"Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - заявил Рогов.
Напомним, что ранее СМИ все чаще писали, что так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Россия планирует провести 11 сентября – в день единого голосования в РФ.
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