Вблизи Херсона уничтожен очередной склад боеприпасов оккупантов, рашисты убегают в панике

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов вблизи Херсона, сообщает СтратКом ВСУ.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков и в спешке вывозимых как награбленное, так и привезенное с собой.

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Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", — говорится в сообщении.