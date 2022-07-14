Залужный: Под Киев боевые действия резко не перенесут, главная опасность – ракетные удары
Сейчас мы укрепляем оборону столицы
Фото: facebook.com/CinCAFU
Вооруженные силы вытеснили вражеские войска из-под Киева и организовали надежную оборону столицы. Главную опасность сейчас представляют ракетные удары.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время встречи с послом США Бриджит Бринк, сообщает Минобороны.
"В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев - невозможен", - сказал он.
Залужный отметил, что главную опасность для украинцев сейчас представляют ракетные удары. При этом защитники Украины сбивают немало ракет противника.
"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизить к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", - добавил Залужный.
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