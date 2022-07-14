"Артиллерия – это те, кто пробьет бункер путина бетонобойным снарядом" - позитивное видео от 72-й ОМБр
Ответ на вопрос, что такое украинская артиллерия
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Артиллеристы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев сняли небольшое, но позитивное видео, в котором попытались доступно объяснить, что такое украинская артиллерия.
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"Артиллерия – это те, кто пробьет бункер путина бетонобойным снарядом".
P.S. А еще это ребята с крутым чувством юмора
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