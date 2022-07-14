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"Артиллерия – это те, кто пробьет бункер путина бетонобойным снарядом" - позитивное видео от 72-й ОМБр

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Ответ на вопрос, что такое украинская артиллерия

"Артиллерия – это те, кто пробьет бункер путина бетонобойным снарядом" - позитивное видео от 72-й ОМБр

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Артиллеристы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев сняли небольшое, но позитивное видео, в котором попытались доступно объяснить, что такое украинская артиллерия.

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"Артиллерия – это те, кто пробьет бункер путина бетонобойным снарядом".

P.S. А еще это ребята с крутым чувством юмора

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В статье: война с Россией
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