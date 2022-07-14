СБУ начала уголовное производство по факту убийства россиянами мирных жителей Винницы - ВИДЕО
Россия - страна террорист
ДСНС
Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Службы безопасности Украины.
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Отмечается, что Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины). На месте преступления работают следователи СБУ.
Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже около 5 тыс. производств по фактам обстрелов мирного населения со стороны РФ.
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