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СБУ начала уголовное производство по факту убийства россиянами мирных жителей Винницы - ВИДЕО

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Россия - страна террорист

СБУ начала уголовное производство по факту убийства россиянами мирных жителей Винницы - ВИДЕО

ДСНС

Новина українською

Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Службы безопасности Украины.

"Обстрел Винницы – очередное проявление звериной политики РФ, которая сознательно уничтожает мирных украинцев. Разруха и смерть – вот что на самом деле скрывает "русский мир" по словам о "спецоперации" и "денацификации". Но сколько бы ни врала верхушка РФ, что они "не стреляют по гражданским объектам", – весь мир знает убийц невинных детей в лицо! Не простим ни одного погибшего человека! Наш ответ – на поле боя. Наше главное оружие – вера и жажда Победы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины). На месте преступления работают следователи СБУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже около 5 тыс. производств по фактам обстрелов мирного населения со стороны РФ.

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В статье: война с Россией
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