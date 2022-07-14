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После заявлений конгресменна Спартц Ермак предложил создать в Раде комиссию по контролю за поступлениями оружия

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После заявлений конгресменна Спартц Ермак предложил создать в Раде комиссию по контролю за поступлениями оружия

фото из свободных источников

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Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать Временную специальную комиссию, которая будет контролировать использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Об этом он написал в Telegram.

"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров…"

Парламент как законодательный орган должен быть привлечен к контролю оборонной помощи союзников…

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Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым…

Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", - сказал Ермак.

Напомним, что это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.

В своем посту глава ОП намекнул, что такие обвинения – это "российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины" и они "потерпят сокрушительный крах".

"Пророссийские нарративы будут разбиты".

На прошлой неделе Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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