После заявлений конгресменна Спартц Ермак предложил создать в Раде комиссию по контролю за поступлениями оружия
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фото из свободных источников
Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать Временную специальную комиссию, которая будет контролировать использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.
Об этом он написал в Telegram.
"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров…"
Парламент как законодательный орган должен быть привлечен к контролю оборонной помощи союзников…
Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым…
Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", - сказал Ермак.
Напомним, что это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.
В своем посту глава ОП намекнул, что такие обвинения – это "российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины" и они "потерпят сокрушительный крах".
"Пророссийские нарративы будут разбиты".
На прошлой неделе Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине.
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